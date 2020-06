Video Highlights Juventus Milan di Coppa Italia, semifinale di ritorno: clicca qui per vedere la sintesi e le immagini salienti della partita

Si è giocata questa sera all’Allianz Stadium di Torino la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus – Milan. È stata una partita difficile tra due compagini più importanti del calcio italiano. La prima partita dopo il lockdown e l’ufficiale ritorno dei match calcistici ha avuto luogo proprio nello stadio della Juventus. Da una parte, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri erano reduci da un pareggio dell’andata a San Siro, e dall’altra parte un Milan alla ricerca del riscatto dopo un periodo non di certo fra i migliori in campionato (pre lockdown). I rossoneri di Stefano Pioli necessitavano di un risultato, con prestazione convincente ma inefficace. La partita infatti è terminata 0 – 0 qualificando i bianconeri alla fine di Coppa Italia contro la vincente fra Napoli e Inter domani sera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions League, decisa le sede del ritorno degli ottavi Juve-Lione

Highlights Juventus Milan Coppa Italia: video gol e sintesi

Nel video, gli highlights di Juventus Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su Rai Play dal momento che questa competizione sarà in toto trasmessa in chiaro in tutte le sue partite, fino alla finale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Quarantena, probabile svolta nel protocollo per blindare la Serie A

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK