Champions League, decisa le sede del ritorno degli ottavi Juve-Lione

Il ritorno degil ottavi di finale di Champions League, Juve-Lione, dovrebbe giocarsi ad inizio agosto all’Allianz Stadium così come in programma inizialmente.

E’ stato Sky Sport a dare la notizia in serata. «L’Uefa – si legge – ha deciso formule e sedi per disputare le coppe europee al termine dei campionati. Partiamo dalla Champions League. Dopo il recupero degli ottavi di finale rinviati per l’emergenza coronavirus, sarà Lisbona la città che ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una Final Eight. Otto squadre a lottare per mettere le mani sulla Coppa più ambita. Per Sarri la novità è che Juve-Lione si giocherà però a Torino.

La Champions League diventa fondamentale per Sarri

Restano invariate le sedi degli ottavi di finale di Champions League per Juventus e Napoli. I bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0 in Francia); il Napoli giocherà al Camp Nou a Barcellona (andata 1-1 al San Paolo). Le altre due sfide in programma perché rinviate a causa della pandemia sono Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all’andata) e Manchester City-Real Madrid (2-1 per la squadra di Guardiola al primo round).

