Juve-Milan, nelle probabili formazioni c’è Pjanic. Sarri gli dà una chance

Maurizio Sarri per Juve-Milan punterà ancora su Miralem Pjanic. Nelle probabili formazioni il centrocampista viene indicato in cabina di regia.

A sorpresa compare Miralem Pjanic nelle probabili formazioni di Juve-Milan. La semifinale di ritorno della Coppa Italia stabilirà la prima formazione che a Roma si giocherà il titolo. L’altra squadra salterà fuori da Napoli-Inter. «Sorpresa Pjanic – scrive il Corriere dello Sport -. Ecco il colpo di teatro che Sarri sta preparando per il ritorno in campo, a 96 giorni di distanza dalla sfida con l’Inter. Le riflessioni delle ultime ore del tecnico portano ad un rilancio del regista, dopo che le prove di questi giorni davano come probabile la scelta forte di dare fiducia davanti alla difesa a Bentancur». L’escluso eccellente, chiaramente, sarebbe Ramsey che non è al 100%. A completare il centrocampo ci sarà Matuidi, insostituibile per l’ex allenatore del Napoli. Tra i rossoneri spazio a Bonaventura a centrocampo, mentre alle spalle di Rebic ci saranno Paquetà e Calhanoglu

Juve-Milan, le probabili formazioni della semifinale

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

