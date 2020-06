Il talentoso centrocampista francese del Chelsea Kante potrebbe lasciare Londra, ai blues è arrivata un’offerta di 70 milioni per il suo cartellino

Il centrocampista francese del Chelsea Kante potrebbe lasciare Londra la prossima stagione di mercato. Come sappiamo su di lui ci sono diverse squadre ai vertici europei di tutti i campionati. Secondo il quotidiano inglese “Daily Mail” il Chelsea avrebbe fissato il prezzo qualora qualcuna di queste big interessate, Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid volesse comprarlo. Il prezzo del suo cartellino ammonta intorno ai 70 milioni di euro una cifra che dovrà essere versata nelle casse del Chelsea, se appunto, una di queste squadre volesse farsi avanti per il centrocampista francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Semedo: novità sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Kante: offerta da 70 milioni per il giocatore

Stando alla stampa inglese il Chelsea, dato forse il periodo di crisi economica, ha abbassato le pretese per il francese campione del mondo e qualora, appunto, una squadre volesse acquistarlo potrebbe garantirsi le sue prestazioni sportive per 70 milioni di euro. Cifre che, ad esempio, potrebbero essere molto accessibili a realtà come il Real Madrid, infatti, non è nascosto che il sogno dell’allenatore francese Zidane sarebbe proprio quello di allenare il suo connazionale. Ma occhio anche alla Juventus che potrebbe comunque farsi sotto nel post Pjanic, che sembra sempre più lontano da Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Napoli-Juventus: Bentancur sicuro di un posto, Pjanic in bilico

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK