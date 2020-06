Il terzino del Barcellona Semedo, che piace tanto a Juventus e Inter potrebbe rimanere un altro anno in blaugrana. Sullo sfondo c’è anche l’Atletico Madrid

Il terzino portoghese Nelson Semedo potrebbe restare al Barcellona e in blaugrana per un’altra stagione. Il club catalano ha messo il terzino sul mercato dopo non aver raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre, come sappiamo in Italia in polpe c’è la Juventus, seguita dall’Inter, mentre in Inghilterra ci sarebbe il Manchester City di Guardiola. Ma nessuna delle squadre interessate è riuscita a raggiungere un accordo per portarlo via dalla Spagna e dalla Liga.

Calciomercato Juventus, Semedo: novità sul suo futuro

In Spagna danno quasi per certa per la permanenza di Semedo un altro anno in Liga, nonostante tutte le voci di mercato che lo hanno accostato nelle scorse settimane alla Juventus e all’Inter. Nelle ultime ore, inoltre, sembra che un’altra squadra spagnola si sia fatta sotto per il terzino, stiamo parlando dell’Atletico Madrid di Simeone che sarebbe fortemente interessata al profilo di Semedo.

