Ecco il calendario della Champions, con tutte le date e le città in cui si giocherà la competizione europea, per la Juve non cambiano le sedi degli ottavi

La UEFA ha stabilito tutti i termini per la ripresa e, quindi, la fine della Champions League per la stagione 2019-2020, interrotta, come sappiamo, a causa dell’emergenza Covid-19. Lisbona sarà la città che ospiterà le fasi finali del torneo dal 12 al 23 agosto. Si tratterà, dunque, di una una Final Eight: otto squadre per mettere le mani sopra la coppa cosiddetta dalle grandi orecchie. Le sedi degli ottavi per le due italiane (Juventus e Napoli) saranno invariate.

Champions League, calendario e città in cui si giocherà

Non cambiano le sedi per gli ottavi di finale della Champions e rimangono dunque invariate: la Juventus giocherà a Torino ospitando il Lione il 7 agosto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La Supercoppa Europea si disputerà a Budapest il 24 settembre. Queste sono le date, invece, della Final Eight di Lisbona in cui si giocherà in due stadi, ecco le date: Quarti : 12-13-14-15 agosto

: 12-13-14-15 agosto Semifinali : 18-19 agosto

: 18-19 agosto Finale: 23 agosto