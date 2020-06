L’allenatore del Barcellona Setien ha parlato dei due obiettivi di mercato per il centrocampo dei bianconeri, ecco cosa ha detto su Arthur e Vidal:

In conferenza stampa l’allenatore del Barcellona Setien ha parlato dei due centrocampisti che come sappiamo sono in ottica mercato bianconero. Sappiamo inoltre che Arthur è inserito nell’operazione super scambio con Pjanic ma il brasiliano sembra non aver ancora cambiato idea e vuole rimanere in blaugrana, mentre Vidal è stato impiegato pochissimo nella gara di sabato scorso, solo 19 minuti finali. Ecco cosa ha detto Setien in conferenza stampa: “Nessun calciatore può essere considerato titolare (in riferimento ad Arthur) se non quelli che hanno una certa gerarchia acquisita in tanti anni. Gli altri dovranno alternarsi e chiedo che si facciano trovare sempre pronti e freschi. So che tutti vorrebbero giocare e che non farlo non piace a nessuno, ma io penso alla squadra. Ogni vola è una partita a scacchi con molte varianti”.

Calciomercato Juventus, Setien ha parlato di Arthur e Vidal

Su Vidal, invece, Setien ha avuto solo grandi elogi, ecco quello che ha detto in conferenza stampa sul centrocampista cileno: “È un calciatore molto interessante, ha un profilo che è necessario in qualsiasi rosa. Trasmette energia, ben al di là delle sue condizioni. Siamo stati fortunati che ha segnato un gol, mettendo la partita in discesa. In generale ha fatto una buona partita e sono molto soddisfatto del suo rendimento”. L’ipotesi, almeno stando alle parole di Setien, è che l’allenatore sembra voler puntare ancora sui due centrocampisti, specialmente su Vidal e queste parole figurano come una sorta di chiusura nel mercato. Ma mai dire mai, vista l’operazione maxi scambio con Pjanic sembra in attivo, con Paratici che sta cercando di convincere il brasiliano Arthur a sposare la causa bianconera.

