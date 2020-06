Doveri designato per Juve-Napoli. Fioccano già le polemiche sul web

Doveri nel derby contro il Torino fu travolto dalle polemiche per un rigore non concesso ai granata per un mani di De Ligt. A Napoli urlano allo scandalo.

Massimiliano Doveri dirigerà l’atto finale della tribolata Coppa Italia 2019-2020. Juventus-Napoli rappresenta una finale insolita, che si disputerà in un Olimpico completamente vuoto. Zero tifosi, nessuna coreografia, tanto distanziamento e, soprattutto, i soliti immancabili veleni. Hanno iniziato dalla Campania, dove stanno criticando aspramente la designazione arbitrale. Completeranno la terna Paganessi e Alassio; IV uomo Calvarese, Var Irrati e Avar Schenone.

Doveri, con la Juve grandi polemiche

Doveri ha arbitrato 23 volte il Napoli e il bilancio per gli azzurri è di 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte (contro Sassuolo nel 2015, Empoli nel 2019 e Inter quest’anno). Con la Juve ruolino simile: 12 vittorie, 1 pari e 1 sola sconfitta (con la Spal ad aprile 2019). Tuttavia non dirige i bianconeri dal derby di andata col Torino. Fu travolto dalle polemiche per un rigore non concesso ai granata per un mani di De Ligt. Lo stesso Doveri era stato addirittura sospeso dopo un altro derby ma in coppa Italia per non aver espulso lo juventino Khedira reo di un bruttio intervento sul granata Acquah, episodio che tra l’altro aveva rivisto anche al Var.

