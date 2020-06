Milik frena sul rinnovo col Napoli perché sa che la Juventus gli fa una corte serrata. I partenopei chiedono 50 milioni e dopo la finale di Coppa Italia…

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus dovrà per forza di cose investire nell’acquisto di una punta. Che Higuain resti o meno, è quello il reparto da potenziale, c’è da trovare una spalla per Cristiano Ronaldo e Dybala, un giocatore che possa garantire un buon numero di gol. Nelle ultime settimane di poco calcio giocato, è impazzato il calciomercato. Tanti nomi, ma uno su tutti sembra davvero alla portata dei bianconeri. Milik del Napoli è titubante a legarsi agli azzurri proprio perché sa che la Vecchia Signora gli fa la corte. Una corte serrata.

Milik nel mirino di Paratici

«Al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione». Sono parole dette a calciomercato.it dall’agente di Milik. Tuttavia, forte anche della volontà della sua, la Juventus potrebbe presto avere un incontro per il giocatore. Il Napoli continua a chiedere circa 50 milioni di euro per Milik, ma il rinnovo è lontano e i bianconeri potrebbero provare a inserire pedine di scambio importanti. Contatti informali non sono esclusi già a margine della gara di mercoledì.

