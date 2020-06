Georgina e Cristiano Ronaldo, Juventus: “All”inizio provavo vergogna”

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono ormai una coppia davvero affiatata. Con la modella che è sempre al fianco del campione portoghese e viceversa. Come non ricordare la coppia all’ultimo Festival di Sanremo?

Per Georgina riuscire a reggere i “ritmi” di Cristiano Ronaldo non sarà però certo semplice, specie in palestra. E lo ha raccontato lei stessa in una intervista rilasciata alla rivista ‘Women’s Health’, nella quale ha parlato proprio del suo compagno e dei suoi allenamenti molto intensi.

LEGGI ANCHE ->Calciomercato Juventus, il Manchester United prova a rinnovare con Pogba

Georgina e gli allenamenti di Ronaldo

“Cristiano si allena la mattina e poi di nuovo il pomeriggio. È un atleta di élite, è incredibile come si concentri e sia totalmente devoto alla sua passione per il calcio. E non ci sono dubbi sul fatto che si alleni più e molto meglio di me, non ci sono paragoni. Lui è un atleta professionista, quando si parla di fitness mi batte… per tantissimi gol a zero. Ma ho in casa il miglior insegnante possibile e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie a lui” ha detto la modella.

Che dal canto suo non lesina certo l’impegno, anche se ha ammesso candidamente che: “All’inizio mi vergognavo ad allenarmi insieme a lui. Immaginate cosa significhi dover fare gli esercizi nello stesso spazio in cui li fa lui. Ma dopo un po’ quella sensazione è sparita e adesso adoro fare attività fisica con lui. È diventato la mia più grande motivazione e ispirazione”.

LEGGI ANCHE –>Milik a vele spiegate verso la Juventus. Sarà lui il nuovo centravanti?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK