Il giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter parla di un tentato rinnovo del contratto per Pogba con il Manchester che sembra, però, difficile

Buonasera. Il fatto che #Chiellini viaggi in Maserati ha creato un po’ di suspance.😂Per il resto lo United prova a rinnovare con #Pogba ma è dura, intanto valuta le varie contropartite e come già detto #Rabiot #Douglascosta e #Ramsey sono giocatori graditi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 15, 2020

Il Manchester United prova a rinnovare il contratto con Pogba, ma secondo il noto giornalista di mercato, Paolo Paganini la strada è sempre più in salita e, l’eventuale divorzio a fine stagione, sembra cosa sempre più certificata.

Calciomercato Juventus, il Manchester prova a rinnovare con Pogba

Il rinnovo con Pogba sembra sempre più lontano, nonostante la volontà della società, ma l’operazione con la Juventus prende sempre più forma, infatti secondo il giornalista Paganini il Manchester sta valutando le eventuali contropartite tecniche da inserire nell’operazione Pogba, profili che verrebbero ceduti dalla Juventus in cambio del francese. Infatti come scrive il giornalista su Twitter “Il Manchester valuta le varie contropartite e come già detto Rabiot, Douglas Costa e Ramsey sono giocatori graditi“. Con queste parole la voglia di #pogback è sempre più viva.

