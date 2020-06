Ramsey in dubbio per la finale di Coppa. Pronto per il calciomercato?

Ramsey in dubbio per la finale di Coppa. Pronto per il...

Ramsey a disposizione di Maurizio Sarri per la finale di Coppa Italia Juve-Napoli. Il gallese, però, potrebbe finire a sorpresa sul calciomercato.

«In finale senza Chiellini e Higuain. Piccola speranza per Ramsey. La Juve si avvicina alla sfida con il Napoli che vale la Coppa Italia con la certezza di non avere a disposizione né il capitano, né il Pipita. Entrambi ieri hanno svolto ancora un lavoro personalizzato. A parte rispetto al resto della squadra e logica vuole che, non essendo ancora avvenuto il rientro in gruppo, il recupero sia impossibile». Così il Corriere dello Sport nell’edizione di stamattina che invece lascia aperta una porticina per il calciatore gallese. Al massimo, però, potrà rientrare tra i convocati e partire dalla panchina.

Ramsey sta recuperando, ma il calciomercato incombe

Se da un lato, quello sportivo, non cambierà niente rispetto al Milan, dall’altro invece sì. Per far crescere il prezzo di vendita, la Juve ha bisogno che Ramsey giochi e lo faccia bene. Il gallese, infatti, avrebbe le aligie pronte. Ne è convinto Don Balon, secondo cui la Juve avrebbe già deciso di cederlo solo una stagione in bianconero. Nel dettaglio, Paratici avrebbe già offerto l’ex Arsenal a Barcellona e Real Madrid per cercare di ridurre il monte ingaggi. I due club spagnoli pare non abbiano mostrato grande interesse però per l’affare.

