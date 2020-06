Ci sarebbe già il nome del sostituto per la panchina della Juventus qualora l’allenatore toscano dovesse essere esonerato, ecco chi:

Dopo le due finali perse dalla Juventus alla guida di Maurizio Sarri, prima la Supercoppa e poi, ieri sera, la rovinosa sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli mettono sempre più in discussione l’allenatore toscano che, qualora non riuscisse nemmeno a vincere lo scudetto potrebbe essere esonerato. C’è però da dire che l’obiettivo della società bianconera rimane quello di proseguire con Sarri per un altro anno ma in mancata assenza di quegli obiettivi reputati fondamentali, come appunto, il campionato, ecco che potrebbe essere il turno di pensare al sostituto. In casa Juventus ritorna di moda un nome in particolare: Mauricio Pochettino.

Calciomercato Juventus, Sarri out: c’è già il sostituto

L’allenatore argentino già la scorsa stagione era finito nella lista dei possibili sostituti di Allegri, fra i più quotati oltre a Pep Guardiola c’era proprio l’allenatore argentino. Quest’estate potrebbe ritornare fortemente in evidenza il suo nome nella corsa alla panchina dei bianconeri, l’ex Tottenham sarebbe uno dei profili ideali e preferiti dalla società per la guida tecnica della Juventus. C’è però da mettere in considerazione che l’attuale allenatore è ancora sotto contratto con gli Spurs, nonostante l’esonero, con uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro fino al 2023. Se Sarri dovesse non perseguire l’obiettivo scudetto, il nome di Pochettino potrebbe diventare realtà concreta per la prossima stagione della Vecchia Signora.

