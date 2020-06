Secondo i bookmaker dopo le due finali perse, il mister bianconero Maurizio Sarri potrebbe rischiare l’esonero dalla Juventus

L’amore tra Maurizio Sarri e la Juventus non è mai -realmente-sbocciato e dopo la seconda finale stagionale persa, infatti ieri sera la Juventus ha perso contro il Napoli in Coppa Italia, potrebbe non sbocciare mai. Infatti nell’ambiente già si rimpiange l’ex Allegri allontanatosi dalla Juventus forse ancora troppo prematuramente nonostante un ciclo apparentemente concluso. Ora sono subito tornati prepotentemente i rumors sul possibile esonero dell’allenatore toscano a fine stagione, eventualità ancora più alta qualora i bianconeri non vincessero lo scudetto. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint la panchina di Sarri è tutt’altro che assicurata, l’esonero entro il 31 agosto è qutato 2.75.

Esonero Sarri, Juventus: cala la quota dei bookmaker

Bisogna però dire che, almeno per ora, è più probabile che sieda sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione, opzione data a 1.38.

Ma il pronostico potrebbe cambiare qualora, appunto, il mister toscano non riuscisse nella conquista dello scudetto. Che però vede ancora i bianconeri favoriti per la vittoria, quotati 1.50. Lazio a (3.25) e Inter molto più alto a (9.00). La conquista della Champions League invece, sempre secondo i bookmaker, resta molto difficile ed è quotata a 10.00.

