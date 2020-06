Per Alex Sandro lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, per Khedira lesione parziale, il punto sugli infortunati in casa bianconera

La Juventus è già proiettata all’inizio del campionato, infatti, lunedì sera i bianconeri ripartiranno da Bologna nel ritorno della Serie A. Oggi la squadra di Maurizio Sarri è tornata al lavoro alla Continassa ma le notizie al J-Medical non sono delle più positive, le analisi dopo l’infortunio di ieri sera durante la finale di Coppa Italia confermano che Alex Sandro ha subito una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Mentre invece per Khedira lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Juventus, si fermano Khedira e Alex Sandro: il punto sugli infortunati

Il terzino brasiliano ha immediatamente cominciato la fisioterapia, Khedira, invece, sarà sottoposto nei prossimi giorni per l’eventuale recupero, ancora incerto.

Per quanto riguarda gli altri due giocatori resi indisponibili nella finale di Coppa Italia, cioè Chiellini e Higuain, proseguiranno il lavoro individuale e personalizzato. Una brutta tegola per la squadra di Maurizio Sarri che vedrà indisponibili due giocatori reputati fondamentali proprio in vista della ripartenza del campionato, nel match contro il Bologna.

