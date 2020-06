Juventus, la Roma nel futuro del ds Paratici?

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici pronto a cambiare aria? E’ questa la suggestiva ipotesi che circola nelle ultime ore, con un club di serie A interessato al dirigente bianconero.

La Gazzetta dello Sport infatti sostiene che la Roma starebbe pensando proprio a Paratici come nuovo diesse. Al momento la situazione in casa giallorossa è tutta da definire. Nella giornata di giovedì è arrivata la sospensione per il direttore sportivo Gianluca Petrachi e al momento i poteri della gestione sportiva sono nelle mani di Guido Fienga, Ceo della società.

Ad affiancarlo nelle prossime settimane per le vicende di calciomercato potrebbe essere Morgan De Sanctis, ma è chiaro che la società dovrà trovare un nuovo direttore sportivo in futuro, qualora arrivasse la separazione ufficiale con Petrachi. E il quotidiano roseo afferma che nella lista dei papabili c’è proprio Fabio Paratici.



Paratici o Sabatini per la Roma

Di sicuro anche il lavoro del ds bianconero in questi giorni è finito sotto la lente. La finale persa contro il Napoli in Coppa Italia ha provocato grande delusione tra i tifosi e anche alcuni giocatori sono finiti nel mirino della critica. Tuttavia non si possono dimenticare i grandi colpi di mercato fatti da Paratici nei suoi anni alla Juventus. La Roma punta dunque ad uno dei direttori sportivi al top non solo in Italia ma anche nel mondo. I giallorossi tuttavia starebbero seguendo anche Walter Sabatini, oggi al Bologna ma in passato già ds della squadra della capitale.

