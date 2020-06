Ilaria D’Amico scuote il mondo Juve: duro attacco a Cristiano Ronaldo

Ilaria D’Amico si scaglia contro Cristiano Ronaldo e sua sorella per le dichiarazioni post finale di Coppa Italia: «Dico no ai familiari… social».

Duro attacco di Ilaria D’Amico a Cristiano Ronaldo. Sì, perché se si tocca la famiglia del Re, si tocca il Re. La frecciata è statarivolta alla sorella del portoghese, Elma Aveiro, che dopo la finale di Coppa Italia non è andata giù per il sottile. «Cos’altro puoi fare (riferendosi a Cristiano) – aveva twittato -. Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come giocare in questo modo. Comunque, testa in alto, di più non puoi fare mio Re». Ieri è arrivata la risposta della moglie di Buffon, migliore in campo all’Olimpico. E’ giunta via radio, dal programma Un giorno da Pecora.

LEGGI ANCHE >>> Khedira, stagione finita. Ma il tedesco non vuole lasciare la Juve a settembre

Ilaria D’Amico, perché questo attacco a CR7?

«Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio». Parole che pesano come un macigno quelle di Ilaria D’Amico, perché il peso di Buffon nello spogliatoio Juve è pari a quello di CR7.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK