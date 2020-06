Per Pjanic al Barcellona si deve chiudere subito, la società bianconera parla chiaro: o si chiude adesso o l’affare salta definitivamente

Nonostante la stagione 2019-20 sia appena ripresa, la Juventus continua con le manovre per il futuro. Tra i fronti più caldi quello del centrocampo, dove Miralem Pjanic sembra sempre più lontano dalla Continassa. Il centrocampista bosniaco è apparso infatti sottotono in questa stagione, e si susseguono le voci di un rapporto ormai incrinato con Sarri, che spinge per sostituirlo con il suo pupillo Jorginho, già allenato al Napoli e al Chelsea. Su Pjanic, come risaputo, ha messo gli occhi da tempo il Barcellona, che lo vede come erede di Sergio Busquets nel ruolo di vertice basso del centrocampo. La trattativa è stata già imbastita da tempo, con i bianconeri che hanno subito individuato nel brasiliano Arthur la contropartita tecnica ideale e i Blaugrana che vorrebbero inserire nell’affare anche Mattia De Sciglio (che gode di grande considerazione a livello internazionale, nonostante le critiche di cui è stato spesso bersaglio, soprattutto da parte dei suoi stessi tifosi).

Ci sono però due grossi scogli che potrebbero inficiare una conclusione positiva della trattativa. Il primo è la volontà di Arthur, che, nonostante abbia perso il posto da titolare sotto la gestione di Quique Setien, desidererebbe restare al Camp Nou per giocarsi le proprie chance. Ma se un’offerta importante dal punto di vista tecnico ed economico potrebbe far cambiare idea al brasiliano, più imminente è la scadenza posta dal club bianconero per chiudere l’affare.

Juventus, Pjanic al Barcellona: o si chiude a giugno o l’affare salta

In una stagione segnata, sul fronte dei ricavi, da un calo significativo a causa del lockdown, la Juventus ha bisogno di segnare qualche plusvalenza importante entro il 30 giugno (data in cui si chiuderà il prossimo bilancio), e proprio Pjanic è stato individuato come elemento sacrificabile. Il management bianconero ha pertanto posto un ultimatum ai colleghi catalani: o la trattativa sarà chiusa entro la fine del mese, oppure Pjanic resterà in bianconero. Non ci resta quindi che attendere importanti sviluppi nei prossimi giorni, nei quali peraltro la Juve è contemporaneamente chiamata a dare risposte importanti sul campo dopo una ripartenza stentata.

