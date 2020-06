Nel dopo Sarri c’è già un nome a sorpresa. Infatti si sta pensando all’ex allenatore dell’Inter Spalletti, ecco le novità di mercato:

Un nome a sorpresa per il dopo Sarri, infatti qualora l’allenatore toscano non dovesse riuscire nell’impresa, che è anche l’obiettivo -attualmente- principale della stagione, cioè la conquista del titolo di Campioni d’Italia la società potrebbe pensare ad un eventuale esonero prematuramente rispetto ai termini di contratto. Nelle nuove indagini di mercato è uscito un nome a sorpresa come suo successore in panchina, l’allenatore prescelto è un ex di una rivale dei bianconeri, ecco chi potrebbe essere:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, un nuovo profilo per l’attacco

Calciomercato Juventus, il sostituto inaspettato nel dopo Sarri

Spalletti sarebbe un nome che stuzzicherebbe la società bianconera e il presidente Andrea Agnelli,un allenatore che ricorda molto lo stile di Allegri ma che ama comunque il calcio tecnico come Sarri, una sorta di binomio fra i due allenatori che convince molto la società. L’allenatore giusto un anno fa era molto vicina alla panchina dei cugini del Milan per sostituire Giampaolo al Milan dopo l’esonero dall’inter, con cui rimane ancora legato con un contratto fino al giugno 2022. Un ipotesi che ancora una suggestione, ma qualora, appunto, i bianconeri non riuscissero a raggiungere gli obiettivi predisposti ad inizio stagione, ecco che la candidatura di Spalletti potrebbe essere presa in seria considerazione. Un obiettivo che piace alla società bianconera, specialmente all’allenatore Andrea Agnelli che non ha mai nascosto la profonda stima che nutre nei confronti del mister.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, tensione con Pjanic: Sarri lo lascia fuori contro il Bologna?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK