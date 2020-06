Ansu Fati, il giovanissimo esterno d’attacco del Barcellona è un profilo che piace, per portarlo via dalla Spagna, però, bisogna pagare la clausola

Il giovanissimo esterno del Barcellona è un profilo che sta facendo -letteralmente- il lunario dei futuri fenomeni dell’attacco. Un profilo che sta già trovando interesse da diverse squadre ai vertici europei, un profilo che fa, veramente, della qualità tecnica il suo punto forte. In Italia, in Serie A su di lui è già da tempo risaputo dell’interesse dell’Inter ma anche i bianconeri si sono -naturalmente- informati sul giovanissimo pupillo blaugrana. L’esterno è entrato anche nella lista di mister Tiki-Taka Guadiola, che lo vorrebbe portare in Inghilterra nel suo Manchester City.

Calciomercato Juventus, Ansu Fati: chi lo vuole deve pagare la clausola

il Barcellona da questo punto di vista però parla chiaro, chi vuole l’esterno dovrà pagare necessariamente la clausola rescissoria nel contratto. Come dicevamo poc’anzi, il giocatore è un predestinato un nome che potrebbe garantire certezze date le sue qualità tecnica, infatti la clausola stabilita sul contratto del giocatore è alle stelle, i blaugrana per Ansu Fati chiederebbero la bellezza di ben 350 milioni di euro. Cifra decisamente fuori portata per qualsiasi squadra, specialmente in questo momento di crisi economica post covid-19. Nel paradosso delle offerte però, i Citizens sarebbero disposti ad accontentare la richiesta faraonica del Barcellona pagando realmente la cifra richiesta. il Sunday Express infatti titola proprio con questa importante indiscrezione di mercato, che vedrebbe, dunque, bianconeri e Inter fuori dai giochi per l’enfant prodige del Barcellona.

