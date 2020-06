Le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Sky poco prima di Bologna-Juventus, partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A

Pochi minuti prima dell’inizio di Bologna-Juventus, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Ecco le parole del dirigente bianconero: “In tutte le valutazioni ci vuole equilibrio, sicuramente non può essere un rigore sbagliato a stravolgere tutto. Ci sono stati due-tre mesi di inattività: è inevitabile non essere al top della forma. Abbiamo comunque disputato due match ottenendo due pareggi con due buone squadre. La sconfitta brucia, ma non dobbiamo farci trarre in inganno dal risultato.”

Calciomercato Juventus, Paratici: “Arthur? Vi dico tutto”

Paratici poi ha speso due parole anche in relazione al possibile scambio con il Barcellona Pjanic-Arthur: “Abbiamo parlato con il Barcellona frequentemente. Attualmente entrambe le squadre stanno disputando partite importanti e abbiamo preferito bypassare questo periodo. Non è questione di date, ma soltanto di motivazioni e di scelte dei giocatori.”

Su Dybala: “Non credo che si sia dimenticato di come si faccia il centravanti. Con equilibrio e coerenza nelle scelte, bisogna avere fiducia dei giocatori a nostra disposizione.”

