Juventus, dall’Inghilterra: “Ronaldo infelice con Sarri”

Cristiano Ronaldo continua ad essere un giocatore fondamentale per la Juventus. E’ al portoghese che i bianconeri si aggrappano a questo momento decisivo della stagione. Dopo aver perso infatti la finale di Coppa Italia contro il Napoli, adesso per l’undici di Sarri è arrivato il momento di calarsi nel campionato di serie A.

Proprio stasera la Juventus giocherà sul campo del Bologna e ci si attende una grande prestazionde da parte della squadra bianconera, che del resto è obbligata a vincere per tenersi dietro Lazio e Inter, che confidano in un sorpasso in vetta. Quel che preoccupa la tifoseria Juve è sopratutto l’incapacità di graffiare in avanti.

Nelle due gare di Coppa Italia infatti la Juventus non è stata capace di trovare la via della rete e ha avuto poche occasioni per segnare. In una di squadre, un calcio di rigore contro il Milan, nemmeno Ronaldo è riuscito a far centro. Serve insomma una inversione di tendenza. E al più presto.

Intanto però dall’Inghilterra arrivano dei rumors riguardo proprio Cristiano Ronaldo. Il Daily Express infatti sottolinea come il portoghese stia vivendo un momento davvero frustrante e che sotto la guida di Sarri sarebbe infelice. Il tecnico infatti non sarebbe stato in grado di farlo rendere al meglio.

Il campione della Juventus sarebbe stato “devastato” dal divorzio della sua squadra con il tecnico Massimiliano Allegri, con il quale il portoghese sembrava aver trovato un giusto feeling riguardo il suo utilizzo in campo.

