Probabili formazioni Bologna-Juventus. C’è una novità in difesa

Le probabili formazioni Bologna-Juventus vedono il ritorno di De Sciglio dal 1′ in difesa, mentre davanti ancora assente Higuain. Stesso tridente di Roma.

Continua l’emergenza in casa Juventus. Senza Alex Sandro, Demiral, Chiellini, Khedira, Higuain, a Maurizio Sarri è venuta meno la famosa panchina lunga. Problemi, enormi, sia sulla corsia mancina che in attacco. Invece compare ancora Miralem Pjanic nelle probabili formazioni Bologna-Juventus. La finalissima della Coppa Italia è ormai alle spalle, anche se ha lasciato scorie pesanti. «Sarri, lunedì da brividi – scrive la Gazzetta dello Sport -. Al Dall’Ara serve vincere per evitare la crisi post-Coppa. Il tecnico rilancia Pjanic da play. A sinistra De Sciglio». Cristiano Ronaldo resterà largo a sinistra dove vuole giocare, lasciando la parte centrale a Paulo Dybala. Che così agirebbe da falso nuove. L’escluso stasera dovrebbe essere Danilo. Al suo posto è pronto Cuadrado come all’Olimpico, mentre il resto dell’undici non dovrebbe regalare delle novità. Ramsey è stato convocato, ma andrà in panchina.

Le probabili formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

