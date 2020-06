Bologna-Juventus, top e flop del match del Dall’Ara

BERNARDESCHI – TOP: Prende una tacchettata, ma qui conta il tacco con cui aziona Dybala per il 2-0 di Bologna-Juventus. Nel secondo tempo manda in porta Ronaldo, poi Skorupski gli devia il mancino sul palo. Bentornato.

DANILO – FLOP: Non è per il Bologna, è per il Lecce. Entra a meno di mezz’ora dalla fine e trova il tempo per prendere due cartellini gialli. Vale come domanda per il quiz: chi gioca a destra venerdì? Con De Sciglio stirato…

RABIOT – FLOP: L’invitato meno atteso alla festa. Titolare a sorpresa, gioca una partita normale – niente di speciale – però torna a essere un pezzo di Juve. Dopo la Coppa Italia, non era scontato.