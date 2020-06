Juventus, ufficiale: in serie A prestiti estesi fino al 31 agosto

Arrivano notizie ufficiali per i calciatori di serie A a pochi giorni dal 30 giugno, una data spartiacque per molti. E’ infatti il giorno in cui scadono molti accordi tra le società relativamente ai prestiti e il giorno in cui scadono i contratti di molti calciatori.

I campionati sono ripresi da poco dopo la lunga pausa legata al Coronavirus e per questo motivo si giocherà anche a luglio e ad agosto. Come fare allora? E’ un problema del quale si è discusso parecchio nelle scorse settimane. La Figc, con una nota, ha ufficializzato la decisione di estendere i prestiti fino al prossimo 31 agosto. Un discorso diverso riguarda invece chi ha il contratto in scadenza proprio il 30 giugno. Si dovrà trovare infatti un accordo con la società per l’estensione di due mesi.

Serie A, novità per chi ha il contratto in scadenza

Come riporta un comunicato della Figc, “per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020.

Per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti”.

