Dybala vale Messi. La Joya sempre più vicina alla pulce su una statistica

Un altro gol dalla distanza, sono 20 da quando è alla Juve: solo la Pulce ne ha fatti di più di Dybala. La Joya ha già dimenticato l’errore dal dischetto.

Paulo Dybala come Lionel Messi. Non proprio, ma il numero 10 bianconero si avvicina sempre di più a quello blaugrana per una statistica particolare. Innanzitutto è più maturo e si vede ad occhio nudo. In più il simbolo della Juventus è determinante. La Joya in questa stagione sta riuscendo finalmente a mettere d’accordo tutti, mica poco e mica facile. Dove gioca gioca, sa fare la differenza. E quando parla, sa sempre cosa dire. Come un capitano in più, con o senza fascia, aspettando che arrivi il suo momento nella gerarchia dei senatori bianconeri. «Anche in questa fase di ripartenza lo ha dimostrato – si legge sul Corriere dello Sport -. Ha sbagliato il primo rigore contro il Napoli per poi reagire da campione contro il Bologna. In quella reazione c’è tutto il salto di qualità della Joya, completato proprio nella stagione che era iniziata con la Juve che di fatto lo aveva scaricato per scaricarlo sull’altare del mercato».

Dybala e la statistica che lo avvicina a Messi

«Stop e tiro di mancino, coordinazione perfetta, palla sotto l’incrocio dei pali . continua il quotidiano capitolino -. E non è una novità. Perché da quando è arrivato alla Juve, nell’estate del 2015, il solo Leo Messi ha segnato più gol da fuori area di Dybala, non propriamente uno qualunque. Più si avvicina all’area di rigore, più può essere letale dalla distanza. E questa caratteristica può diventare sempre più il suo marchio di fabbrica, praticamente una su tre considerando come siano 65 i gol in campionato segnati dall’argentino in bianconero, arrivato a quota 92 complessivamente. Lo stabiliscono anche gli esperti del settore che hanno programmato Fifa 20, il gioco di calcio più diffuso al mondo di cui Paulo è pure testimonial e grande appassionato: bene, nel videogame sono lui e Kevin de Bruyne i migliori se messi nelle giuste condizioni».

