Juventus, c’è un patto per lo scudetto. Nello spogliatoio accordo tra i big

Juventus e scudetto, due parole che negli ultimi otto anni hanno camminato a braccetto. In casa bianconera non c’è intenzione di interrompere questo connubio praticamente perfetto. Ecco perché nei giorni intercorsi tra il ko in Coppa Italia e Bologna c’è stato un lungo confronto negli spogliatoi. A darne notizia è stata la Gazzetta dello Sport. «I tre leader del gruppo, Buffon, Chiellini e Bonucci, hanno deciso che era il momento di dare la scossa per evitare contraccolpi in campionato. Del confronto di squadra hanno parlato sia Bonucci sia Sarri» si legge.

Scudetto Juventus, c’è sinergia

«Più che di questioni tattiche si è parlato di atteggiamento – si legge -. I capitani hanno spiegato al gruppo che niente è scontato e per vincere bisogna lottare. In una stagione particolare come questa, in cui ogni partita diventa un’incognita, bisogna dare tutti qualcosa in più. Questo per raggiungere l’obiettivo scudetto Juventus e poi concentrarsi sulla Champions League. Ai compagni hanno ricordato che Lazio e Inter sono lì, agguerrite e pronte ad approfittare della prima titubanza della capolista. “Il destino è nelle nostre mani, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e non possiamo permetterci di rilassarci. Ora ri- partiamo alla grande in campionato», è stato il succo del discorso. La vittoria di Bologna, arrivata con una prestazione convincente, è la conferma che il pronto intervento della vecchia guardia è stato utile». Anche Cristiano Ronaldo ha ascoltato con grande attenzione, sebbene non sia contento di Sarri. Crede che la Juventus faccia fatica a liberarlo al tiro e a garantirgli standard elevatissimi di rendimento.

