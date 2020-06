Arthur alla Juventus e Pjanic in Spagna. Plusvalenze super per i due club

Arthur alla Juventus e Pjanic in Spagna. Plusvalenze super per i due...

L’annuncio di Arthur verrà dato a stretto giro di posta, probabilmente già domani pomeriggio. Le plusvalenze per i club si aggirano tra i 50 e i 55 milioni.

«Arthur ha detto sì alla Juventus, via libera allo scambio con Pjanic. L’ultimo ostacolo verso il traguardo è venuto meno: il brasiliano del Barcellona ha accettato il trasferimento. Già nel weekend potrebbero arrivare gli annunci ufficiali, così come le visite mediche, anche se entrambi resteranno nelle attuali squadre fino al termine della stagione». Così il Corriere dello Sport nel commentare l’ormai imminente scambio tra Paratici e i blaugrana. L’operazione, come ieri ha detto Sarri, esula dall’aspetto sportivo ma ha parametri differenti. Vale a dire quelli del bilancio che doveva essere aggiustato con un’operazione simile.

Scambio Arthur per Pjanic, che plusvalenza!

E’ una trattativa fondamentale per entrambe le società, visto che garantisce una sostanziosa plusvalenza. Proprio le ragioni di bilancio sono state il vero motore dell’affare e alla fine sono sorrisi per tutt. Bisognava però mettere a posto tutte le tessere del puzzle entro il 30 giugno, data di chiusura dell’esercizio e il lieto fine è arrivato. «Arthur verrà valutato attorno ai 70 milioni più 5 di bonus – aggiunge il quotidiano capitolino -. Mentre Pjanic 60 più bonus. La Juve corrisponderà un conguaglio di 10 milioni più 5 di bonus al Barça, visto che l’idea di inserire De Sciglio nell’affare non è stata accolta dai catalani. Anche se la pista potrebbe tornare d’attualità in futuro. I benefici sul bilancio sono ingenti: la Juve realizza una plusvalenza di circa 50 milioni, visto che Pjanic aveva un peso residuo di 13,1 milioni sui conti bianconeri. Stesso discorso per Arthur, acquistato dal Gremio due estati fa per 31 milioni più 9 di bonus. Il surplus qui si aggira sui 55 milioni». anche il Gremio, club di appartenenza del ragazzo ai tempi delle giovanili, sorride. incasserà una percentuale.

