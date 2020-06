Juventus-Lecce finisce 4-0. L’anticipo della 28esima giornata di serie A è appannaggio dei bianconeri di Sarri, che conquistano così altri tre punti che gli consentono di allungare in classifica.

La svolta del match arriva alla mezzora, quando il difensore leccese Lucioni viene espulso per fallo da ultimo uomo. La squadra di Sarri comunque non sfonda e al riposo si va sullo 0-0. Nella ripresa però il risultato lo sblocca Dybala con una precisa conclusione. Il raddoppio invece arriva grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Superato l’infortunio torna in campo anche Gonzalo Higuain e l’argentino ci mette pochissimo nel ritrovare la via della rete. E’ sua la rete del 3-0.

Ma i bianconeri non sono ancora sazi ed ecco che arriva anche la rete del 4-0 segnata a cinque minuti dalla fine da De Ligt. Un successo largo e meritato quello della squadra di Sarri, che ha approfittato dell’uomo in più nella ripresa per stendere un Lecce che fino al gol di Dybala si era difeso abbastanza bene. Ecco le immagini significative dallo Stadium di Torino.

