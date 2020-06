Juventus Under 23, c’è un calciatore che Sarri reputa già pronto…

Maurizio Sarri sta facendo un pensierino su un calciatore della Juventus Under 23. «Lo reputo giù pronto, ma non vi dico di chi si tratta».

Dopo il lockdown la Juve si è trovata ad affrontare una situazione incredibile. Tra le assenze di infortunati e squalificati, Maurizio Sarri ha convocato di sovente una serie di ragazzi della Juventus Under 23. «Se schierarne qualcuno? Vediamo le necessità, può essere che qualcosa venga fuori – ragiona l’allenatore bianconero -. Questi ragazzi ci sono già stati molto utili perché sono venuti ad allenarsi con noi e non ci hanno fatto assolutamente decadere il livello dell’allenamento. Portano una ventata di gioventù e entusiasmo. Soprattutto uno lo vedo abbastanza pronto. Chi? Non ve lo dirò mai…».

Sarri e la Juventus Under 23

Il trainer dei bianconi non dà indicazioni, ma qualche indizio lo scrive il Corriere dello Sport. «I candidati sono diversi – si legge -. L’idea è che il tecnico possa riferirsi a Simone Muratore, centrocampista classe ’98, che ha già messo piede in Champions per una manciata di minuti nell’ultima partita del girone in casa del Bayer Leverkusen, ed è stato appena ceduto per la prossima stagione all’Atalanta. Gli altri indiziati sono tre attaccanti – Marco Olivieri (’99), Giacomo Vrioni (’98) e Luca Zanimacchia (’98) -, il centrocampista Manolo Portanova (2000) e i difensori Wesley (2000), Luca Coccolo (’98) e Pietro Beruatto (’99). Occhio, inoltre, ad Angel Josuè Chibozo, baby fenomeno classe 2003, attaccante dell’Under 17».

