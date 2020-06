Calciomercato, Aubameyang alla Juventus: dalla Spagna ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, obiettivo Aubameyang: Don Balon rilancia con insistenza questa notizia. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Nonostante il goal siglato ieri sera contro il Lecce, che ha di fatto chiuso la gara, il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Il centravanti argentino, che a fine partita ha dichiarato di aver trascorso momenti difficili a causa del coronavirus, a fine stagione quasi sicuramente lascerà la Juve a parametro zero. Ragion per cui, Paratici è al lavoro per assicurarsi una punta centrale di ruolo, un ariete d’area di rigore. Tanti i nomi sull’agenda del dirigente di corso Galileo Ferraris: Milik, Icardi ed…Aubameyang. Il profilo del gabonese piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che nelle prossime settimane potrebbe decidere di formulare un’offerta ufficiale all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Aubameyang profilo nuovo: c’è il contatto

Don Balon non ha dubbi: la Juventus ha messo nel mirino Pierre Aubameyang. L’Arsenal valuta l’ex giocatore del Borussia Dortmund circa 50 milioni di euro, ma se l’attaccante gabonese dovesse cominciare a puntare i piedi e a chiedere la cessione, ecco che la Vecchia Signora potrebbe acquistarlo ad un prezzo decisamente inferiore. Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dallo Spagna, infatti, il centravanti non è assolutamente convinto di rimanere all’Arsenal: Paratici potrebbe sfruttare proprio quest’indecisione ed inserirsi con decisione nella trattativa del rinnovo contrattuale tra Aubameyang e i Gunners. Al momento, va detto, le due società non si sono ancora sedute attorno ad un tavolo per imbastire una vera e propria trattativa, ma non è escluso che non possano farlo nelle prossime settimane. Contatti, rumors, indiscrezioni: il futuro di Aubameyang è ancora tutto da scrivere, la Juve è alla finestra: si attendono bollenti ore di calciomercato in questo senso.

