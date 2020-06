Calciomercato, furia Messi: addio Barca, la Juve ci prova?

Calciomercato Juventus, Messi sarebbe adirato per lo scambio Arthur-Pjanic e avrebbe minacciato l’addio

Avrebbe assolutamente del clamoroso l’indiscrezione rilanciata da calciomercato.it. Secondo il noto sito sportivo, infatti, Lionel Messi sarebbe assolutamente adirato ( per usare un eufemismo) con il Barcellona per aver definito lo scambio tra Arthur e Pjanic. Il sei volte pallone d’oro aveva instaurato un bellissimo rapporto con l’ex centrocampista del Gremio, da lui più volte etichettato come nuovo Xavi. Messi giudicherebbe folle l’aver scambiato Arthur con Pjanic ( tralasciando ovviamente le motivazioni economiche), ben più anziano di lui, ed avrebbe addirittura minacciato un clamoroso addio.

“Un’altra così e me ne vado” avrebbe tuonato il fuoriclasse argentino, con il quale il Barcellona deve assolutamente riallacciare i dialoghi inerenti il rinnovo contrattuale. Ma a questo punto non è detto che la “Pulce” termini la sua avventura calcistica in maglia blaugrana.

Calciomercato Juventus, scambio Pjanic-Arthur: Messi irritato, lascia il Barca?

La Juve osserva la situazione con molto interesse. Certo, con Cristiano Ronaldo in squadra un arrivo di Messi sarebbe totalmente da escludere, ma nel caso in cui il fuoriclasse lusitano dovesse decidere di lasciare il club bianconero, direzione Psg ad esempio ( come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza), ecco che un eventuale approdo di Messi sotto l’ombra della Mole potrebbe non essere più un’utopia. Al momento, sia chiaro, stiamo parlando di fantamercato: non è stata ancora imbastita una trattativa ufficiale e non è detto che questa possa materializzarsi, però si tratta di una suggestione che ha un suo perchè, fermo restando che ci sono tante, forse troppe tessere da incastrare per comporre questo puzzle labirintico. Ma il futuro, chissà, è sempre gravido di sorprese, e vedere Messi alla Juve, e Cr7 lontano da Torino, potrebbe non essere solo un sogno di mezz’estate…

