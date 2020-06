Calciomercato Juventus, l’Atletico piomba su Milik: si scatena un’asta?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato dei sondaggi con il Napoli: Juve beffata?

Importanti aggiornamenti dalla Spagna. Secondo quanto rivelato da As, infatti, anche l’Atletico Madrid si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti per arrivare a Arek Milik, mettendo sul piatto un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Il polacco, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è valutato dai campani circa 40 milioni di euro: sul giocatore da tempo è forte l’interessamento della Juventus, che ha urgente bisogno di un attaccante dal momento che Higuain quasi sicuramente andrà via a parametro zero.

Milik all’Atletico, calciomercato: Juve beffata?

L’inserimento dell’Atletico Madrid su Milik ha scombussolato i piani della Juventus. I Colchoneros potrebbero accontentare le richieste del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis molto più facilmente di quanto la Juve volesse fare. I bianconeri, infatti, speravano di strappare un prezzo di saldo visto il contratto in scadenza dell’attaccante. Situazione in divenire, le prossime settimane getteranno sicuramente luce sulla vicenda. Juve o Atletico? Corsa a due per Milik: vedremo chi la spunterà.

