Calciomercato, testa a testa Juve-Napoli per Under: i dettagli

Calciomercato Juventus, si inserisce il Napoli nella corsa ad Under. La “Gazzetta dello Sport” rivela come anche il club di De Laurentiis abbia chiesto informazioni sul turco

Non c’è soltanto la Juve su Cengiz Under. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche il Napoli avrebbe effettuato i primi sondaggi per cercare di capire la disponibilità dei giallorossi a vendere l’esterno turco, valutato dalla dirigenza capitolina non meno di 30 milioni di euro. Under, proposto nei giorni scorsi anche a Paratici, è apprezzato da Maurizio Sarri per le grandi qualità tecniche abbinate ad una buona velocità. Tuttavia, l’inserimento del Napoli potrebbe scombussolare i piani della juve e scatenare un’asta che farebbe felice soltanto la Roma.

Calciomercato, Under sarà il sostituto di Callejon? Ecco lo scenario

Il sempre più probabile addio di Callejon (per il quale le trattative del rinnovo contrattuale si sono arenate da tempo) a fine stagione ha convinto il Napoli ad inserirsi nella corsa per Under. Al momento né la Juventus né la società partenopea hanno presentato offerte ufficiali alla Roma, ma non è detto che ciò non possa avvenire nelle prossime settimane. I giallorossi hanno assoluto bisogno di un’importante plusvalenza con la quale rimpinguare le loro casse esangui, e potrebbero decidere di lasciar partire Under anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Juve, al momento, non ha ancora affondato il colpo: nei giorni scorsi si era ventilata la possibilità di uno scambio Cristante-Mandragora, stroncata sul nascere da Petrachi, mentre su Under al momento la dirigenza di corso Galileo Ferraris non ha fretta. Questo ha permesso al Napoli di ritornare prepotentemente in auge, con De Laurentiis che potrebbe garantirgli un posto centrale nello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso. Situazione tutta in divenire insomma: riuscirà il Napoli a battere la concorrenza degli acerrimi rivali bianconeri?

