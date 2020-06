Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo per la difesa

Uno dei nomi accostati in queste settimane nel calciomercato Juventus è stato quello di Marash Kumbulla. Il centrale albanese è stato una delle rivelazioni di questa stagione e tanti club si sono interessati a lui.

Anche i bianconeri, che magari puntavano sul giocatore del Verona per ringiovanire il pacchetto arretrato. Sotto la guida di Juric questo centrale è cresciuto davvero tantissimo. A soli 20 anni è stato un titolare fisso della formazione scaligera e il suo rendimento è stato senz’altro sopra la sufficienza.



Ad ogni modo Kumbulla avrebbe già deciso il suo futuro. Come riporta infatti Tuttosport la Lazio sembra aver già in mano il sì del Verona e del giocatore per il trasferimento in biancoceleste. La società capitolina sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma di 27-28 milioni di euro per arrivare al difensore. Somma che potrebbe essere comunque leggermente inferiore con l’inserimento di una o più contropartite tecniche.

La Juventus insomma dovrà rivolgere altrove le proprie attenzioni se vorrà trovare un giovane rinforzo per il suo pacchetto arretrato.

