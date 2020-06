Juventus, domenica di riposo per gli uomini di Sarri

La Juventus ha fatto il suo, vincendo la partita casalinga contro il Lecce. Un successo che gli consente di avere al momento 7 punti di vantaggio sulla Lazio (che giocherà stasera contro la Fiorentina) e 11 sull’Inter di Antonio Conte.

Un successo sudato ma meritato quello degli uomini di Sarri, che hanno ritrovato anche Gonzalo Higuain. L’argentino, reduce da un infortunio, è entrato nella ripresa e ha subito ritrovato la via del gol. Il suo apporto sarà fondamentale in questo finale.

Juventus, Sarri concede un giorno di riposo

Come riporta il sito ufficiale della Juventus, la squadra questa mattina ha lavorato sul campo per una seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i pugliesi. Gli altri invece hanno eseguito un lavoro personalizzato. La notizia più importante è la domenica di riposo concessa da mister Sarri ai suoi calciatori. Si tornerà infatti in campo solamente lunedì per preparare la prossima partita.

Partita che è in programma martedì sera, quando i bianconeri saranno di scena al “Ferraris” per affrontare il Genoa. Una trasferta molto insidiosa. Il giorno di riposo non deve stupire. Scendendo in campo ogni tre giorni è davvero necessario anche rifiatare sul piano fisico per conservare la freschezza atletica. La Juventus del resto sa benissimo che non può perdere per strada punti nella lunga volata verso lo scudetto.

