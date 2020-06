Juventus, il ritorno di Higuain l’arma in più per Sarri

La Juventus ha accelerato al comando della classifica di serie A. Netto il successo degli uomini di Sarri sul Lecce, con quattro reti arrivate tutte nella ripresa. Quando tra l’altro i pugliesi erano rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Lucioni alla mezzora.

Nel tabellino dei marcatori sono finiti le due stelle bianconere Dybala e Ronaldo, cosa che ormai è diventata quasi prassi. Ma la terza rete è stata opera di Gonzalo Higuain, uno dei calciatori più attesi in questo finale di campionato. Il suo futuro è tutto da scrivere, anche se l’attaccante ha ribadito la volontà di rispettare il suo contratto, ma nel frattempo il suo ritorno in campo era molto atteso dai tifosi.

Higuain è, di fatto, l’unico centravanti che la Juventus ha in rosa. Non c’è un altro elemento con le sue caratteristiche e anche per questo motivo Sarri ha dovuto schierare Dybala come falso nueve in questi ultimi appuntamenti.

Juventus, Sarri conta su Higuain

Higuain ci ha messo solamente pochi minuti dal suo ritorno in campo dopo l’infortunio per riuscire a trovare la via del gol. Sua infatti la terza rete contro il Lecce. E questo è senz’altro un ottimo segnale per mister Sarri, che conta molto su di lui in questo finale di campionato e anche in Champions League.

Magari non giocherà tutte le partite come titolare, ma l’argentino potrebbe essere l’arma in più del tecnico nel finale di partita, quando servono energie e lucidità per portare a casa le vittorie.

