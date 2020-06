Jorginho alla Juventus, calciomercato: tre giocatori sul piatto, i dettagli

Calciomercato Juventus, Jorginho nome caldo per il centrocampo bianconero: possibile tripla operazione con Emerson Palmieri e Alex Sandro. A rivelarlo è l’edizione odierna della Stampa, ecco tutti i dettagli.

Dopo aver piazzato il colpo Arthur, in casa Juventus si sta cercando di imbastire nuove trattative per puntellare ulteriormente il centrocampo. Uno dei pupilli di Maurizio Sarri, come è ormai risaputo, è Jorginho: il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, ex Napoli, è considerato perfetto per lo scacchiere di gioco del mister bianconero. L’edizione odierna della Stampa rivela come il Chelsea chieda per il suo regista non meno di 50 milioni di euro: una cifra sicuramente molto importante, dal momento che neanche due stagioni fa i Blues sborsarono circa 65 milioni per prelevarlo dal Napoli. Tuttavia, l’esborso potrebbe essere sensibilmente ridotto laddove venisse inserita nella trattativa Alex Sandro, con il quale potrebbe essere imbastito un ipotetico scambio di terzini con Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri alla Juventus, calciomercato: Jorginho ed Alex Sandro nella trattativa?

A rivelare questo interessante scenario di mercato è Juvemania, che spiega come il Chelsea si impegnerebbe ad alzare la valutazione di Alex Sandro, facendo generare una sensibile plusvalenza alla Juventus, che acquistò il brasiliano dal Porto per circa 26 milioni di euro. Emerson Palmieri farebbe il percorso inverso, e arriverebbe sotto la Mole con la formula del prestito. Un’operazione complessa, insomma, ma che ha un suo perchè: la Juve ha assoluto bisogno di geometrie in mezzo al campo, dove il solo Bentancur non potrà certamente sobbarcarsi tutto il lavoro di regista davanti alla difesa, e sarebbe disposta a sacrificare Alex Sandro, autore di una stagione dignitosa, ma certamente non trascendentale. Molto probabilmente se ne riparlerà ad Agosto, dopo la fine del campionato: le bollenti ore di calciomercato, però, cominciano ad incendiarsi già da adesso. Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda.

