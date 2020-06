Calciomercato Juventus, Tonali sempre più lontano

Il calciomercato Juventus potrebbe presto perdere uno degli obiettivi dei quali si è parlato tanto nelle scorse settimane. Vale a dire il centrocampista Sandro Tonali.

Un gioiello del calcio italiano. Il ragazzo, classe 2000, oggi veste la maglia del Brescia. E’ uno dei registi emergenti, un mediano dal futuro assicurato, tant’è che fa già parte del gruppo della nazionale di Roberto Mancini. Su di lui tante squadre, anche europee, ma il calciatore dovrebbe continuare a giocare in serie A.

Calciomercato Juventus, l’Inter è ad un passo da Tonali

Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, l’Inter è ormai in pole position per il centrocampista del Brescia. Ma deve ancora trovare un accordo con il presidente Cellino, che non è disposto a fare sconti e chiede per il suo gioiello 50 milioni di euro. Una somma che i nerazzurri però non sembrano intenzionati a spendere.

Il quotidiano sportivo infatti rivela come Marotta sia pronto a offrire una somma di 30 milioni più altri cinque di bonus, lavorando sul prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Replicando di fatto l’affare fatto con il Cagliari per Barella. La Juventus non pare intenzionata a rilanciare. In cabina di regia è pronta a promuovere definitivamente Bentancur e per quanto riguarda il suo calciomercato ha già pronto il primo colpo.

Oggi infatti sarà il giorno delle visite mediche per Arthur. Il calciatore brasiliano si trasferirà a Torino dal Barcellona nell’ambito di uno scambio con Miralem Pjanic.

