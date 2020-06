Juventus, per Cristiano Ronaldo nuova acconciatura

Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, in un modo o nell’altro fa sempre parlare di sé. Non solo è un grande calciatore, ma anche un personaggio noto in tutto il mondo. E tramite i social rende spesso noti a tutti pensieri ma anche look legati all’abbigliamento.

Proprio ieri un suo post aveva fatto scatenare gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Impossibile non notare il suo look fiorato. Questa volta invece Cristiano Ronaldo ha postato un look legato all’acconciatura.

Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 pic.twitter.com/EXHMtk25UT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020



Juventus, per Ronaldo capelli alla Cuadrado

Niente magliette sgargianti stavolta per Cristiano Ronaldo ma capelli tirati all’insù, molto simili a quelli del compagno di squadra Cuadrado, ritratto con lui nella foto pubblicata sui social del portoghese. Un modo per stemperare un po’ la tensione insieme al compagno di squadra.

What do you think about my look like my brother Panita ?! 🤔🤪 pic.twitter.com/OUpYQApFfT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2020





Per la Juventus infatti continua la corsa al primo posto. I bianconeri hanno quattro punti di vantaggio e la consapevolezza di non poter compiere passi falsi. Domani sera la formazione di Sarri sarà di scena in trasferta sul campo del Genoa e chissà che Ronaldo non possa magari finire ancora una volta nel tabellino dei marcatori.

