Per i bookmakers un rinnovo di Milik con il Napoli sarà molto improbabile, dunque il giocatore verrà messa sul mercato, su di lui spunta un terzo incomodo

Milik alla Juventus? Per i bookmaker la possibilità che l’attaccante polacco rimanga a Napoli e, quindi, rinnovi ufficialmente sono lontane. Dunque l’ipotesi di riavvicinamento, dopo il summit pseudo risolutorio con l’agente del giocatore e la dirigenza partenopea, ora, allontana nuovamente l’ipotesi di una permanenza. Milik, dunque, verrà certamente messo sul mercato così da permettere al patron azzurro De Laurentis di investire sul mercato in entrata per permettere a Gennaro Gattuso di modellare una nuova squadra. Ma la situazione per quanto concerne l’ex Ajax non avrebbe la Vecchia Signora come unica interessate e possibile acquirente nel campionato italiano. Infatti la terza in comodo per l’acquisto di Milik potrebbe essere un’altra squadra di Serie A.

Milk alla Juventus? Calciomercato: i bookamaker parlano chiaro

Secondo le quote Snai la new entry per l’acquisto di Milik potrebbe essere -clamorosamente- la Roma. Un’altra squadra di Serie A che avrebbe necessità di investire in entrata soprattutto in un settore come quello offensivo. Infatti nonostante il rinnovo, se la Roma non dovesse raggiungere per l’ennesima stagione la qualificazione in Champions League, i 7,5 milioni che Dzeko attualmente percepisce nella Capitale potrebbe diventare un problema, ecco che dunque, qualora i giallorossi dovessero vendere Dzeko il nuovo nome, al posto bosniaco, potrebbe essere proprio del polacco Milik. Alla Snai la quota di un possibile passaggio di Milik in giallorosso è data a 20,00. Un trasferimento surreale ma, realmente, possibile. Naturalmente oltre alla Roma c’è sempre la Juventus e quell’Atletico Madrid che potrebbe anche essere un’eventuale problema. Le quote di un passaggio di Milik i bianconero sono date a 3,50, mentre per l’Atletico a 7,50. La Vecchia Signora rimane, comunque, sempre in polpe ma tutto è ancora da farsi qualora appunto la Roma dovesse -realmente- mettersi a cercare un sostituto per Dzeko.

