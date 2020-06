Arthur è un nuovo giocatore della Juventus. A comunicarlo è stato lui stesso in un post su Instagram dove con un messaggio parla della sua nuova squadra

Arthur è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’ha comunicato lui stesso in un post social dove saluta la sua nuova squadra e ringrazia tutti i tifosi per il supporto. Oltre al post del centrocampista brasiliano anche la Vecchia Signora sul proprio sito ufficiale e poi condiviso nei vari portali social, annuncia il grande primo colpo del mercato in entrata.

Juventus, Arthur sui social: “Ci aspettano molte sfide da superare insieme”

Anche la Juventus con un comunicato ufficiale sul proprio sito e poi pubblicato sui vari portali social annuncia il colpo Arthur. Per il centrocampista brasiliano la nuova avventura in bianconero partirà ufficialmente solo dopo la fine dell’attuale stagione in corso 2019-2020 e, dunque, di tutte le competizioni che vedranno impegnate sia Barcellona che Juventus nella Champions League che come sappiamo si disputerà nel mese di agosto. Ecco cosa scrive il centrocampista brasiliano sul proprio social: “Ringrazio per il grande interesse da parte della Juventus per l’integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri”. Una nuova avventura che partirà a settembre e che vedrà Arthur finalmente in maglia bianconera.

