Muratore è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. I due club hanno raggiunto un verdetto. Il giocatore si trasferirà a Bergamo.

L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto del giocatore Simone Muratore dalla Juventus. Il giovane centrocampista classe 1998 lascia la Vecchia Signora per iniziare una nuova avventura a Bergamo. Un acquisto che è costato al club bergamasco 7 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi. Un prezzo che, visto il poco utilizzo del giocatore da parte della società bianconera, si può ritenere una plusvalenza. Molti infatti stanno parlando, anche su Twitter del perché l’Atalanta abbia acquistato un 22enne con 13 minuti in Serie A. Muratore è un mediano puro, che potrebbe quindi fare comodo alla squadra allenata da Gian piero Gasperini.

Calciomercato Juventus, Muratore all’Atalanta: le cifre ufficiali

Anche la società bianconera ha emesso un comunicato ufficiale in cui dice: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Muratore a fronte di un corrispettivo di 7 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi”.

Un operazione che come dicevamo poc’anzi genera automaticamente alla Juventus un effetto economico decisamente positivo, di circa 6,8 milioni di euro. Per un giocatore che per altro è stato impiegato davvero poco, esattamente solo 13 minuti in Serie A. La società bianconera, quindi, dopo Arthur ha di nuovo ufficializzato un altro colpo ma questa volta in uscita.

