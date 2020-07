Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ceduto un attaccante

Calciomercato Juventus, la società bianconera annuncia la cessione di un giovane attaccante in Francia: ecco il comunicato

La Juventus quest’oggi ha concluso un’importante operazione di mercato: la cessione del giovane attaccante Stephy Mavididi al Montpellier. Il talento, arrivato in bianconero nell’estate del 2018 dall’Arsenal, esordì con la Vecchia Signora in occasione della partita contro la Spal ( persa 2-1 dalla squadra dell’allora tecnico Massimiliano Allegri). Mandato in prestito al Digione, l’inglese ha dimostrato tutto il suo valore, rendendosi protagonista di una stagione ben al di sopra delle aspettative. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, ecco perchè il Montpellier ha deciso di puntare su di lui.

Mavididi al Montpellier, calciomercato Juventus: ecco il comunicato ufficiale

La Juventus dal proprio sito ufficiale ha spiegato i dettagli della cessione di Mavididi: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.A.S Montpellier Herault SC per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stephy Alvaro Mavididi a fronte di un corrispettivo di 6,3 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 4,0 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori.”

Ottima notizia in casa bianconera, insomma: Paratici in questa fase delicata di mercato è alla spasmodica ricerca di liquidità per poter finanziare importanti colpi futuri…

