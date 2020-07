Calciomercato Juventus, scambio Higuain-Gosens? Ecco quello che trapela dalle ultime indiscrezioni rilanciate con forza da calciomercatonews.

Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. Secondo quanto rivelato da calciomercatonews, infatti, la Juventus potrebbe entrare nell’ordine di idee di proporre un super scambio all’Atalanta: Gosens in cambio di Higuain. Ovviamente, dovrebbero incastrarsi varie tessere in questo mosaico. Andiamo con ordine. L’ala sinistra dei bergamaschi, autore di una stagione fin qui strepitosa, è valutato dalla società orobica circa 50 milioni di euro. Tanti, forse troppi per la Juve, che vorrebbe inserire qualche giocatore nella trattativa. E nel caso in cui la dirigenza lombarda dovesse cedere Duvan Zapata all’estero, ecco che il sostituto potrebbe essere proprio Gonzalo Higuain, a patto che quest’ultimo rinnovi il suo contratto con la Juve che scade al termine di questa stagione.

Scambio Gosens-Higuain, calciomercato: ecco cosa filtra tra le parti

Al momento, va detto, è difficile ipotizzare un’operazione del genere. Anche perchè il futuro di Higuain sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juve, ed appare abbastanza improbabile che il Pipita accetti di essere inserito come pedina di scambio. Tuttavia, è innegabile che il profilo di Gosens possa interessare e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, alla ricerca di un profilo del suo calibro per dare spinta e dinamismo sulla corsia esterna, molto spesso falcidiata da infortuni quest’anno, con un Danilo che non offre le giuste garanzie, e che anche ieri contro il Genoa si è reso protagonista di una prestazione non certo esaltante. Higuain molto verosimilmente si svincolerà a Settembre, e soltanto allora sarà libero di decidere autonomamente alla sua prossima destinazione: si vocifera di un suo possibile clamoroso ritorno in Argentina, al River Plate. Insomma, lo scambio Higuain-Gosens pare proprio di difficile concretizzazione, ma non è detto che il funambolico esterno orobico un giorno non possa indossare la maglia bianconera..

