Secondo le quote dei Bookmakers Milinkovic-Savic sarebbe più vicino all'Inter rispetto alla Juventus, ecco tutte le quote per il futuro del giocatore:

Sergei Milinkovic-Savic è il centrocampista che già la scorsa stagione fece impazzare tutte le squadre ai vertici, per molto tempo i bianconeri hanno seguito il pupillo di Lotito, ma complice una richiesta decisamente faraonica da parte del patron laziale, l’ipotesi acquisto è stata sempre rimandata. Quest’anno tutte le big d’Italia, e non solo, potrebbero rifarsi sotto per cercare il colpaccio a mediana. I Bookmakers hanno già stilato una lista delle big che potrebbero tentare il colpo dell’estate con tanto di quota. La nota dolente però è che la Juventus, proprio nelle quote, non appare in polpe, ma viene staccata clamorosamente dall’Inter dell’ex Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic: le quote dei Bookmakers

Lo scenario delineato dalla Snai però non avrebbe solo una squadra italiana in polpe, infatti, continua prepotentemente il corteggiamento del Psg, ovviamente diremo, visto che i parigini sono quelli che possono sbilanciarsi di più sull’offerta del cartellino, valutato da Lotito non di sicuro in maniera economica. Il Paris Saint Germain è in prima fila, a quota 5,00. Leonardo è il primo grande estimatore del centrocampista serbo ma negli ultimi giorni è emerso anche questo grande interesse da parte dell’Inter degli ex Marotta e Conte. Infatti ad ex aequo con i francesi, con la stessa quota a 5,00, ci sarebbero proprio i nerazzurri. Terzo incomodo, invece, in posizione leggermente più defilata c’è proprio la Juventus. I bianconeri con quota 8,00, sono il terzo club che potrebbe chiudere per il centrocampista serbo. Più lontano il resto del vertice europeo: a 12 il Real, a 15 i due Manchester, il Liverpool, il Bayern e il Barcellona.

Lotito intanto continua a sparare grosso, per meno di 100 milioni il giocatore non si muove. Cifra giudicata eccessiva dagli addetti ai lavori. Ora c’è da capire come la Lazio affronterà questa cosa, infatti, qualora nessuno di questi club riuscisse a soddisfare la richiesta economica del patron Lotito, il giocatore avrebbe già ottenuto una promessa per un eventuale rinnovo contrattuale fino al 2024.

