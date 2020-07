Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona a causa di un rapporto non idilliaco con Setien. I bianconeri propongono il maxi scambio:

Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona a causa di un rapporto non idilliaco con il mister Setien. Usato come riserva di lusso il giocatore vorrebbe più spazio. Su di lui la Juventus rimane molto attenta e potrebbe proporre due contropartite tecniche davvero di lusso: Rabiot e Douglas Costa. Il francese è un vero fuoriclasse ma nonostante la sua innata qualità non viene ancora visto come prima scelta per il mister Setien, che continua a farlo partire dalla panchina utilizzandolo più come riserva di lusso che come titolarissimo. Ecco che, dunque, qualora questa cosa dovesse continuare l’addio a fine stagione non sarebbe da escludersi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio col Basilea per il giovane difensore

Griezmann alla Juventus? Calciomercato: c’è l’ipotesi doppio scambio

La Juventus quindi potrebbe veramente fare sul serio per il francese. Un talento purissimo che ha portato la sua nazionale a vincere un mondiale. Griezmann è indubbiamente un fuoriclasse ma rendere possibile un passaggio dell’attaccante francese a Torino bisognerà muoversi con criterio affinché l’operazione riesca ad essere fattibile. Paratici avrebbe già le carte vincenti per sedersi al tavolo delle trattative. Un maxi scambio, come quello di Pjanic con Arthur, infatti i bianconeri hanno raggiunto l’accordo fra i due centrocampisti sancendo l’ottimo rapporto con la società blaugrana. Consapevole di questo clima d’amicizia, la Vecchia Signora potrebbe farsi avanti per portare a casa Griezmann proponendo un maxi scambio con due contropartite tecniche. Il primo nome è quello di Douglas Costa, il brasiliano infatti, aveva già ricevuto interessi dalla società spagnola e potrebbe essere il primo sacrificato di lusso. Il secondo nome è quello di Rabiot, il centrocampista francese è ancora giovane, giocatore di talento ed è adattabile in più ruoli della mediana, un profilo che potrebbe -sicuramente- fare comodo a Setien. Questi due profili verrebbero offerti in cambio, appunto, dell’attaccante francese. Una trattativa che porterebbe alla Juventus il nuovo attaccante perfetto: dinamico e decisivo. Il dopo Higuain infatti potrebbe essere proprio lui: Antoine Griezmann.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Genoa-Juventus 1-3, Sarri: “Contento della prova dei ragazzi, su Ronaldo…”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK