Calciomercato Juventus, non solo Milik e Jimenez per l’attacco

Il calciomercato Juventus, con la partenza di Gonzalo Higuain, dovrà per forza di cose trovare un centravanti da regalare a Sarri. C’è anche Scamacca.

Gonzalo Higuain è destinato a lasciare Vinovo a fine stagione. Il calciomercato Juventus è in continua evoluzione per rinnovare il reparto d’attacco per la prossima stagione. Maurizio Sarri avrà di certo almeno un nuovo centravanti. Il Pipita non rientra nei piani della Vecchia Signora, con la dirigenza della Continassa che sta cercando una sistemazione per il bomber argentino. Stando a Tuttosport, le piste più calde per la sua successione resterebbero al momento due: Milik e Jimenez. Però è spuntata anche un terza ipotesi e riguarda un baby fenomeno. E’ Riccardo Scamacca, classe 2000 del Sassuolo in prestito ad Ascoli.

Anche Scamacca nel calciomercato Juventus

Se da un lato non bisogna dimenticare i nomi di Kaio Jorge e di Pinamonti, all’altro c’è da fare un’analisi. Nella lista della spesa della dirigenza campione d’Italia, pertanto, ci sarebbe pure Scamacca, talento di proprietà del Sassuolo ma in prestito dall’Ascoli nella stagione in corso. Il nazionale Under 21 piace da diverso tempo anche al Milan. In stagione ha realizzato 8 gol. Può bastare a Sarri per centrare gli obiettivi prefissati?

