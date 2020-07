Dopo Arthur Paratici deve trovare un altro centrocampista da regalare a Maurizio Sarri. I nomi più gettonati restano queli di Jorginho, Paredes e Aouar.

Jorginho è un pupillo di Sarri, inutile girarci intorno. Già nelle scorse settimane c’erano stati dei contatti come rivelato da Calciomercato.it. Il Chelsea però non ha nessuna intenzione di svendere l’ex Napoli, pagato 60 milioni di euro due anni fa. La Juventus può mettere sul piatto Rabiot, che in Premier piace anche all’Everton di Ancelotti.« Un altro profilo nei radar della dirigenza della Continassa è Paredes – si legge -. Con il PSG e Leonardo i rapporti restano ottimi e i bianconeri potrebbero giocarsi le carte Douglas Costa, De Sciglio e Alex Sandro. Infine, la Vecchia Signora continua a monitorare anche Aouar, gioiellino del Lione. Prezzo di partenza 40 milioni di euro, con Matuidi che può rientrare nell’affare».

Paratici tra Jorginho e Aouar?

Paratici sa quali sono le priorità. Innanzitutto Jorginho, ma come detto il muro del Chelsea sembra invalicabile. A ruota ci sarebbe il gioiellino del Lione Aouar, ma anche i francesi chiedono la luna.Più abbordabile Paredes, ma Sarri lo reputa la terza scelta del calciomercato juventino.

