Rugani al Milan, calciomercato: scambio a sorpresa con la Juventus?

La Juventus potrebbe pensare di cedere Rugani al Milan che dal canto suo ha proposto Ricardo Rodriguez di ritorno dal Psv. Sarri sembra essere molto scettico

In casa Juventus, quando si parla di calciomercato, le priorità, sembrerebbero essere le cessioni. Tanti i giocatori che sembrerebbero esser destinati a salutare Torino dopo Miralem Pjanic. Tra questo all’occorrenza anche Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, oltre ovviamente a Gonzalo Higuain. Questi, secondo quanto riportato dalle principale testate italiane le possibili cessioni. Ma qual è la situazione nel dettaglio per ciò che concerne il difensore ex Empoli?

Rugani in orbita Milan, proposto uno scambio

Questa volta il Milan potrebbe proporre uno scambio, quasi alla pari, andando a sfruttare una necessità dei bianconeri. Vale a dire quella di individuare un calciatore che possa fungere da vice Alex Sandro. Ecco allora che per Rugani potrebbe essere proposto Ricardo Rodriguez, di ritorno dal Psv Eindhoven – scrive calciomercato.it -. La Juventus non ha detto no in maniera secca, anche se le preferenze vanno ad altri profili per il ruolo di esterno mancini, su tutti Emerson Palmieri. Sarri non pare gradire molto, tanto che per il momento non si muoverà neppure De Sciglio.

